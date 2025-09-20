Марченко пояснив вибір Костюк у парі з Людмилою Кіченок у півфіналі з Італією
Капітан жіночої збірної України наголосив, що цей варіант був запланований заздалегідь
близько 1 години тому
Фото: ФТУ
Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко повідомив Sport.ua, чому в останньому парному матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти Італії Людмила Кіченок зіграла з Мартою Костюк.
За словами Марченка, план з Костюк був основним на гру.
«У нас був цей план з самого початку. Це не було рішенням за одну хвилину. У нас були варіанти, але це був наш основний вибір».
Нагадаємо, Костюк та Людмила Кіченок програли вирішальний матч півфіналу проти Сари Еррані та Жасмін Паоліні.
Зазначимо, що в чвертьфіналі Україна здолала збірну Іспанії.