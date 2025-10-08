Олег Гончар

На турнірі WTA 1000 в Ухані (Китай) в парному розряді українка Людмила Кіченок та Еллен Перес з Австралії завершили виступи.

У другому колі українка та австралійка програли Терезі Михаліковій зі Словаччини та британці Олівії Ніколлс з рахунком 5:7, 6:2, 5:10.

Матч тривав 107 хвилин, за які Кіченок і Перес тричі подавали навиліт, допустили шість подвійних помилок і використали чотири з шести брейк-пойнтів.

У першому колі українка та австралійка здолали американку Ейшу Мухаммед та Демі Схюрс з Нідерландів.

Нагадаємо, Людмила Кіченок не змогла вийти у третій раунд парного турніру WTA 1000 у Пекіні