Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у першому колі турніру серії WTA500 у китайському Нінбо обіграли других сіяних Ейжу Мухаммад та Демі Схурс 2:6, 6:1, 10-4.

За годину з чвертю на корті україно-австралійський тандем двічі подав навиліт та реалізував 2 брейк-поінти з трьох. Американо-нідерландський дует зробив 1 ейс, 2 брейки та дві «подвійні».

Наступними суперницями Кіченок та Перес стануть Ульрікке Ейкері та Тан Цяньхуей.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті змагань у Нінбо в одиночному розряді.