Наомі Осака планує завершити сезон в Топ-10 рейтингу WTA
Японська тенісистка повертається до вершини
близько 1 години тому
Чотириразова переможниця турнірів Grand Slam, колишня перша ракетка світу Наомі Осака (WTA 14) заявила, що прагне завершити сезон у Топ-10 рейтингу WTA. Про це японська тенісистка розповіла в інтерв'ю Tennis365.
Звісно, я хочу завершити рік у Топ-10, але не хочу надмірно зациклюватися на цьому. Під час турнірів у США, коли в мене була вдала серія, я майже не думала про рейтинги. Та Томаш Вікторовскі (тренер), нагадав, що різниця між 16-м і вищими місцями посіву може бути суттєвою. Тож вважаю, що це й буде моєю метою до кінця сезону.
Осака, яка повернулася на корт після народження дитини, цього сезону демонструє стабільний прогрес. У сезоні-2025 вона вже дійшла до фіналу в одному з турнірів і має серію з кількох перемог поспіль.
