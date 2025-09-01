Олег Гончар

У четвертому колі US Open японська тенісистка Наомі Осака (WTA 24) обіграла Корі Гауфф з рахунком 6:3, 6:2.

Матч тривав 66 хвилин, за які тенісистки подали по три ейси. При цьому, Осака не робила подвійних помилок, а у Гауфф їх було п’ять.

Також Осака реалізувала чотири із чотирьох брейків.

Для тенісисток це був шостий очний матч та третя перемога Осаки.

У наступному колі Осака зіграє з переможницею матчу українки Марти Костюк та чешки Кароліни Мухової.