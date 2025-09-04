Олег Гончар

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США колишня перша ракетка світу Наомі Осака (WTA 24) перемогла чешку Кароліну Мухову (WTA 13) з рахунком 6:4, 7:6.

Матч тривав 104 хвилини, за які Осака п’ять разів подала навиліт проти чотирьох ейсів у Мухової. При цьому, Кароліна не робила подвійних помилок, а у Наомі їх було дві.

Також Осака реалізувала три з чотирьох брейків проти двох із семи у Мухової.

Для тенісисток це був шостий матч та четверта перемога Осаки.

У півфіналі Наомі зіграє проти Аманди Анісімової (WTA 9) із США. Раніше вони тричі зустрічалися і всі матчі виграла Анісімова.

Нагадаємо, також в півфінал US Open вийшов Яннік Сіннер.

Мухова в четвертому колі турніру вибила українку Марту Костюк.