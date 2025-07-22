Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про зустріч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг з національною командою Іспанії:

Я дуже рада, що в нас вийшло кваліфікуватись у фінальну частину. Це вперше для України. Ми готуємось, намагаємось зібрати найкращу команду, щоб не тільки приїхати туди, але і приїхати з перемогою.

Іспанія не проста, але не найгірший варіант, тому що там є і США, які дуже сильні. Ми ще не знаємо, яка буде команда, які гравчині там будуть. Але, все одно, я думаю, що у нас є гарні шанси пройти. А далі вже подивимось. Це спорт – ти не знаєш чого очікувати, але можеш тільки контролювати те, що ти підготуєшся на 100%.