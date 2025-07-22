Світоліна назвала ціль на сезон-2025
Еліна бажає повернення у топ-10 рейтингу WTA
близько 6 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв’ю Суспільне Спорт розповіла, що входить у її плани на сезон-2025:
Я досить впевнена в своїх результатах. Коли я тренуюсь добре, коли відчуваю себе гарно в фізичній формі. В принципі, впевненість є, я на даний момент в непоганій формі. Потрібно уникати якихось травм – це найголовніше. Для мене задача зараз – це закінчити сезон без якихось таких великих травм, як це відбувалось минулих два роки. Я не змогла закінчити повністю (минулий) сезон. Тому, сподіваюсь, що все вийде і у мене вийде теж повернутися в топ-10.
Нагадаємо, що Еліна потрапила у заявку збірної України на фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
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