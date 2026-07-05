Сергій Разумовський

Юлія Стародубцева завершила виступи в парному турнірі Wimbledon-2026. У другому раунді українка, яка посідає 55-те місце в рейтингу WTA, у дуеті з американкою Пейтон Стернз поступилася 16-м сіяним Ейжі Мухаммад зі США та Фанні Штоллар з Угорщини.

Матч завершився поразкою Стародубцевої та Стернз у двох сетах — 1:6, 4:6. Після вильоту Стародубцевої в України залишилася лише одна представниця в парному розряді Wimbledon. Марта Костюк разом із румункою Єленою-Габріелою Русе вже пробилася до 1/8 фіналу турніру.

Раніше Стародубцева завершила виступи й в одиночному розряді Wimbledon-2026. У першому колі українка поступилася «нейтральній» анні блінковій, хоча виграла стартовий сет на тайбрейку. Підсумковий рахунок матчу — 7:6, 4:6, 1:6.

Таким чином, для Стародубцевої Wimbledon-2026 завершився як в одиночному, так і в парному турнірі.