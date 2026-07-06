Сергій Разумовський

Марта Костюк (WTA 12) продовжує успішний виступ на Wimbledon-2026 та вперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу трав’яного турніру Grand Slam. У матчі четвертого раунду українська тенісистка здолала представницю США Ешлін Крюгер (WTA 102).

Поєдинок завершився перемогою Костюк у двох сетах з однаковою перевагою — 6:4, 6:4. Українка впевнено провела ключові відрізки зустрічі та не дозволила суперниці перевести гру у вирішальну партію. Для Марти цей результат став історичним, адже раніше вона ніколи не доходила до чвертьфінальної стадії на Вімблдоні.

Окрім турнірного успіху, Костюк також взяла реванш у контексті особистого протистояння з Крюгер. На початку минулого сезону американка перемогла українку на турнірі в Аделаїді, однак тепер Марта зуміла зрівняти рахунок у їхніх очних матчах.

Перемога над Крюгер продовжила вражаючу серію Костюк у матчах проти тенісисток зі США. Цього року українка виграла вже дев’ять із дев’яти поєдинків проти американських суперниць. Водночас Марта зупинила потужну переможну ходу самої Крюгер, яка перед цією зустріччю мала 11-матчеву безпрограшну серію.

Ешлін підходила до Wimbledon у хорошій формі. Перед стартом лондонського турніру вона стала чемпіонкою змагань WTA 125 в Ілклі, а вже на самому Вімблдоні в третьому колі обіграла ще одну українку — Дарію Снігур. Проте впоратися з Костюк американці не вдалося.

Для Марти це вже третій вихід до чвертьфіналу на рівні Grand Slam у кар’єрі. Раніше українська тенісистка доходила до цієї стадії на Australian Open-2024, а також на Ролан Гаррос-2026, де зуміла розвинути успіх і пробитися до півфіналу. Тепер до цього списку додався і Wimbledon, який до нинішнього сезону залишався для Костюк менш успішним серед турнірів великої четвірки.

Також Костюк стала лише другою українською тенісисткою в історії, якій вдалося дістатися чвертьфіналу на трав’яному мейджорі. До неї це робила Еліна Світоліна, яка тричі виходила до цієї стадії на Вімблдоні — у 2019, 2023 та 2024 роках.

У чвертьфіналі Марта Костюк зіграє з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та представницею Філіппін Александрою Еалою. Саме ця зустріч визначить наступну суперницю українки на шляху до першого в кар’єрі півфіналу Wimbledon.

Непідкорювана трава. Ще одна українка вилетіла з Wimbledon-2026.