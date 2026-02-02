Олійникова перемогла Шеріф у своєму дебютному матчі в основі турніру WTA
У наступному колі 25-річна українка зіграє проти Бондар
близько 2 годин тому
Олександра Олійникова / Фото - ВТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№92 WTA) здобула перемогу у першому раунді на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія).
У 1/16 Олександра обіграла єгиптянку Маяр Шеріф (№109 WTA) – (8) 6:7, 6:4, 6:4. Це був дебют для Олександри в основній сітці турніру WTA.
Матч тривав 2 години 56 хвилин. Загалом на рахунку Олександри у цьому поєдинку п'ять брейків за трьох програних геймів на своїй подачі.
Це була третя особиста зустріч між тенісистками, рахунок 3:0 на користь Олійникової.
У наступному колі 25-річна українка зіграє проти Анни Бондар (№74 WTA) із Угорщини.
Нагадаємо, Алькарас переміг Джоковича та вперше у кар’єрі завоював титул Australian Open.
Поділитись