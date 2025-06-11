Олійникова не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру в Італії
Українка у трьох сетах поступилася представниці Чехії Салковій
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 202) у другому колі турніру серії Challenger в італійському Градо програла Домініці Салковій (WTA, 224) 5:7, 6:3, 3:6.
За 2 з половиною години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 9 брейк-поінтів з двадцяти одного та 6 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 1 ейс, 10 брейків та 10 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Визначився суперник збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025.
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