Олійникова не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру в Італії

Українка у трьох сетах поступилася представниці Чехії Салковій

близько 1 години тому

Фото: btu.org.ua
Фото: btu.org.ua
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 202) у другому колі турніру серії Challenger в італійському Градо програла Домініці Салковій (WTA, 224) 5:7, 6:3, 3:6.

За 2 з половиною години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 9 брейк-поінтів з двадцяти одного та 6 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 1 ейс, 10 брейків та 10 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Визначився суперник збірної України у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025.

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