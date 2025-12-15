Олійникова різко розкритикувала рішення МОК щодо російських юніорів
Тенісистка заявила, що рішення МОК фактично легітимізує державні символи країни-агресорки
близько 1 години тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (96 WTA) у соціальній мережі різко відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських і білоруських юніорів до міжнародних змагань.
МОК планує дозволити російським юніорам змагатися на Олімпіаді-2026 під своїм прапором і з гімном. І я постійно запитую себе: як цей світ занурився в таку повну відсутність емпатії до дітей, чиї батьки воюють? До дітей, які втратили матір чи батька через цю війну? російські символи - це символи агресії.
А ось ще одне запитання: чи справді прийнятно, щоб МОК надсилав підліткам, багатьох із яких уже сформувала пропаганда, послання, що світ готовий це прийняти? Що нормально приїжджати в чужу країну вбивати, а потім ми вмикатимемо ваш гімн - гімн, який став символом насильства і вбивств? «Спасибі» за те, що допомагаєте Росії виховати наступне покоління вбивць і фашистів.
Якщо ви не готові прийняти світ, де дітей вчать, що символи терористичних держав - це нормально, будь ласка, висловіться і поділіться цим. Виступіть проти цього жахливого рішення.
Олійникова проведе підготовку до Australian Open у Києві.