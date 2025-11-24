Олійникова дебютувала у топ-100 рейтинга WTA, Світоліна зберігла позиції
У десятці найкращих тенісисток світу змін не відбулося
близько 2 годин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Українка Олександра Олійникова дебютувала у топ-100 після перемоги на турнірі WTA 125 у Коліні (Чилі).
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 14-й сходинці.
У десятці найкращих тенісисток світу змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 24 листопада:
1. Аріна Соболенко – 10 870 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 8 395
3. Корі Гауфф (США) – 6 763
4. Аманда Анісімова (США) – 6 287
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5 850
6. Джессіка Пегула (США) – 5 583
7. Медісон Кіз (США) – 4 335
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325
9. Мірра Андрєєва – 4 319
10. Катерина Александрова – 3 375...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2 606
26. Марта Костюк (Україна) – 1 659
27. Даяна Ястремська (Україна) – 1 604
95 (109). Олександра Олійникова (Україна) – 798
116 (115). Юлія Стародубцева (Україна) – 671
154 (157). Ангеліна Калініна (Україна) – 462
159. Дар’я Снігур (Україна) – 452
267 (266). Анастасія Соболєва (Україна) – 263
299 (303). Вероніка Подрез (Україна) – 220
342 (345). Валерія Страхова (Україна) – 178
347 (350). Катаріна Завацька (Україна) – 176
Нагадаємо, Олійникова виграла другий поспіль турнір WTA.
