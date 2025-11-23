Олег Шумейко

Олександра Олійникова прокоментувала вихід до фіналу турніру серії Challenger у Чилі. Українку цитує btu.org.ua.

Про півфінальний матч проти Лаури Самсон

Це був хороший матч, хороша перемога. Я рада продовжити свою переможну серію. Атмосфера була прекрасна, високий рівень тенісу на корті. Я задоволена цим матчем, задоволена тим, як зіграла, і з нетерпінням чекаю завтрашнього дня. Завтра граю на центральному корті і знаю, що буде багато людей, багато підтримки. Я дійсно дуже щаслива.

Про майбутній фінал проти Леолії Жанжан

Жанжан – дуже складна суперниця. Я вже програвала їй один раз, але це було на початку року, і тоді я грала добре, але не настільки добре, як зараз. Я постараюся виходити без очікувань – просто віддати всі сили і показати високий рівень спортивного духу. Це моя мета. Якщо завтра мені судилося виграти – значить, виграю. Якщо вона покаже чудовий теніс, значить, переможе вона. Я просто постараюся зробити все, що в моїх силах.

Про те, що хотіла б сказати українцям і своїм уболівальникам по всьому світу

Мій меседж завжди один і той самий: дуже важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми боремося – і боремося за весь демократичний світ, за свободу для всіх. Тому що саме свободу росія хоче забрати у нас, але фактично – у всієї Європи, прагнучи дестабілізувати світ.

Війна йде щодня. Ми живемо під обстрілами щодня. Цього тижня було так багато атак, так багато загиблих невинних людей... Тому так важливо продовжувати підтримувати Україну. І я дуже рада бачити, що тут, у Чилі, люди поінформовані, розуміють, що відбувається. Для мене це багато значить.

