Олійникова пробилася до півфіналу турніру WTA 125 в Італії
Українка у Толентіно впевнено здолала Тамару Зіданшек
15 хвилин тому
Олександра Олійникова
У чвертьфіналі турніру WTA 125 в італійському Толентіно українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 163) здолала Тамару Зіданшек (WTA 152) з рахунком 6:2, 6:3.
Матч тривав 87 хвилин, за які Олійникова не подала жодного ейсу, зробила одну подвійну помилку та реалізувала сім із десяти брейк-пойнтів.
У півфіналі Олійникова зіграє з італійкою Сільвією Амброзіо (WTA 230).
Нагадаємо, раніше Олійникова перемогла другу сіяну на турнірі.
