Олійникова вийшла у друге коло турніру в Італії
Українка у двох сетах обіграла італійку
близько 1 години тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 163) з перемоги стартувала на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Толентіно (Італія).
У першому колі Олійникова у двох партіях обіграла італійку Федеріку Урджезі (WTA 399), яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію.
WTA 125. Італія. Ґрунт, 1/16 фіналу
Олександра Олійникова (Україна) – Федеріка Урджезі (Італія) – 6:1, 6:2
У другому раунді українка зустрінеться з переможницею пари Тіна Надін Сміт – Дар'я Семениста.
