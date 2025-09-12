Олійникова завершила виступ на турнірі у Любляні
Українка програла у двох сетах Моні Бартель
7 хвилин тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (175 WTA) завершила свій виступ на ґрунтовому турнірі категорії WTA 125 у Любляні (Словенія).
У чвертьфіналі 22-річна спортсменка поступилася колишній 23-й ракетці світу Моні Бартель із Німеччини (WTA 220).
WTA 125 Любляна. Ґрунт. 1/4 фіналу
Мона Бартель (Німеччина) – Олександра Олійникова (Україна) – 6:4, 6:2
Для Олійникової це був другий чвертьфінал на турнірах рівня WTA 125 у кар’єрі.
Олійникова перемогла третю сіяну Зіданшек на старті турніру у Словенії.
