Олійникова перемогла другу сіяну та вийшла до чвертьфіналу турніру в Італії
Українка у двох сетах переграла Семеністую
19 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 163) у другому раунді турніру серії Challenger в Італії обіграла другу сіяну Дар’ю Семеністую (WTA, 106) 6:2, 6:2.
За годину з чвертю на корті українка 4 рази подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з тринадцяти та тричі помилилася при подачі. Латишка зробила 2 брейки та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – двома тижнями раніше Олександра програла у півфіналі турніру у Швейцарії.
Суперницею Олійнокової у чвертьфіналі змагань стане Тамара Зіданшек.
