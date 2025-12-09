Олійникова проведе підготовку до Australian Open у Києві
Українка наголосила, що її дім — Київ
близько 1 години тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (96 WTA) розповіла про свої візити в Україну та підготовку до наступного сезону. Її слова наводить Чемпіон.
За словами спортсменки, підготовку до Australian Open вона проведе у Києві.
Я буду готуватися до Australian Open саме в Києві. У тенісному клубі «Теніс Парк» є дуже чудова команда тренерів, з якими мені за честь попрацювати.
Стосовно рідних – тато служить в різних місцях, але в кожний мій приїзд ми намагаємося побачитися. У Запоріжжі живе бабуся, яку я дуже люблю. Нещодавно їй прямо у двір прилетів КАБ – дуже за неї переживаю.
Найголовніше – я не буваю в Україні, я живу тут, це мій дім. Так, я багато подорожую по моїй тенісній роботі, але мій дім – Київ, Україна.
Чотири українки зіграють в основі Australian Open-2026.