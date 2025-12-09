Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (96 WTA) розповіла про свої візити в Україну та підготовку до наступного сезону. Її слова наводить Чемпіон.

За словами спортсменки, підготовку до Australian Open вона проведе у Києві.

Я буду готуватися до Australian Open саме в Києві. У тенісному клубі «Теніс Парк» є дуже чудова команда тренерів, з якими мені за честь попрацювати. Стосовно рідних – тато служить в різних місцях, але в кожний мій приїзд ми намагаємося побачитися. У Запоріжжі живе бабуся, яку я дуже люблю. Нещодавно їй прямо у двір прилетів КАБ – дуже за неї переживаю. Найголовніше – я не буваю в Україні, я живу тут, це мій дім. Так, я багато подорожую по моїй тенісній роботі, але мій дім – Київ, Україна. Олександра Олійникова

