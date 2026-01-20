Олег Гончар

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 92) в інтерв’ю французькому виданню L’Équipe різко висловилася щодо присутності російських та білоруських тенісисток.

Олійникова заявила, що вважає неприйнятним допуск спортсменів з цих країн до турнірів, тоді як в інших видах спорту діють відсторонення. За її словами, спроби зобразити ситуацію так, ніби всі є «просто тенісистами», не відповідають дійсності. Вона наголосила, що чимало гравців відкрито підтримують авторитарні режими, що ведуть агресію проти України.

Називаючи конкретні приклади тенісистка згадала першу ракетку світу Аріну Соболенко, яка у 2020 році підписала лист на підтримку Олександра Лукашенка під час масових протестів у Білорусі та публічно називала його своїм президентом. Також вона навела приклад росіянки Діани Шнайдер, яка отримала державну нагороду від Володимира Путіна і заявляла, що буде рада отримати відзнаку від свого президента.

Крім того, Олійникова звернула увагу на участь окремих гравців у виставковому турнірі «Газпрому» в Санкт-Петербурзі — компанії, яка є одним із ключових спонсорів війни проти України. Вона зазначила, що серед учасників був, зокрема, Даніїл Медведєв, тоді як вона в цей самий час прокидалася від вибухів у Києві.

Нагадаємо, раніше Олійникова поступилася Кіз на старті Australian Open-2026.