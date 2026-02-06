Олег Гончар

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Дар’я Снігур не змогли вийти до фіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці, поступившись у півфінальних матчах.

Олійникова (WTA 91), у напруженому матчі програла першій сіяній британці Еммі Радукану (WTA 30) — 5:7, 6:3, 3:6. Поєдинок тривав 169 хвилин. Українка не виконала жодного ейса, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала 5 з 13 брейк-пойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Турнір у Клуж-Напоці став для 25-річної Олійникової дебютним на рівні WTA. У чвертьфіналі вона обіграла китаянку Ван Сінюй.

Снігур (WTA 144) у другому півфіналі поступилася румунці Сорані Кирсті (WTA 36) — 0:6, 3:6. Матч тривав 57 хвилин. Українка не подала жодного ейса, зробила одну подвійну помилку та не використала два брейк-пойнти.

Зазначимо, що для Снігур це був перший півфінал у кар’єрі на турнірах WTA-туру.