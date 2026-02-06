Олег Шумейко

Дар’я Снігур висловилася про перемогу у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці. Українку цитує btu.org.ua :

Що ж, я дуже втомлена, але це був дійсно фантастичний матч. Я хочу подякувати Юань Юе, вона неймовірний гравець, і я дуже щаслива і дуже пишаюся, тому що це мій перший півфінал тут, у Клуж-Напоці. Це один з моїх улюблених турнірів.

Вона вела в рахунку і подавала на матч за 5:4 у третьому сеті, але ви виграли останні три гейми. Про що ви думали в ті моменти? Як ви вважаєте, що саме в підсумку принесло вам перемогу?

Я намагалася грати розіграш за розіграшем і вона зробила дві подвійні помилки на подачі. Це мені трохи допомогло, але я вірила в себе, я щаслива перемогти і я просто грала крок за кроком.

Завтра ввечері ви зустрінетеся з місцевою фавориткою Сораною Кирстей. Які ваші думки щодо цього матчу?

Я думаю, це буде дивовижний матч, тому що я знаю, що це її останній сезон, і я пишаюся тим, що буду грати проти Сорани, і я, звісно, буду насолоджуватися цим матчем. І ці вболівальники на трибунах – щиро дякую вам!

Спасибі і вам, Дар’є, ми дамо вам відновитися, це був довгий день, побачимося завтра в півфіналі.

Велике спасибі. Слава Україні!

Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане третя сіяна Сорана Кирстя.