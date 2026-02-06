Володимир Кириченко

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№91 WTA) з рахунком 6:4, 6:4 обіграла китаянку Ван Сінюй (№33 WTA) у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці, Румунія.

Це найрейтинговіша перемога Олександри в карʼєрі та перша над гравчинею з топ-50 рейтингу, завдяки якій вона вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турніру WTA Tour.

Для 25-річної українки це дебютний турнір на рівні WTA.

Олександра у матчі проти Ван відіграла 21 з 23 брейк-пойнтів. Показник у 91,3% відіграних брейк-пойнтів є найвищим на рівні туру з моменту початку ведення повної статистики у 2021 році.

Натомість китаянка відіграла 5 з 9 таких очок.

У півфіналі Олійникова зіграє проти Емми Радукану (№30 WTA). Матч відбудеться сьогодні, 6 лютого.

