Олександра Олійникова прокоментувала тріумф на турнірі серії Challenger в Аргентині. Українку цитує btu.org.ua:

Цей титул особливий для мене. Тиждень приніс мені багато емоцій, а публіка зробила його просто незабутнім – у нас був неймовірний зв'язок з уболівальниками.

Тато дуже щасливий, і для мене це важливо – демонструвати такі результати, щоб він пишався мною. Титул є титул, це завжди значуще. Це те, що залишається з тобою на все життя – ти чемпіонка цього турніру, і це буде частиною твоєї історії. Це важливо.

Моя стратегія полягала в тому, щоб ламати ритм гри. Проти Маяр грати незручно, тому що ти не тренуєшся проти таких суперниць. Більшість гравців дають тобі ритм, а вона весь час його змінює – високий удар, свічка, укорочені, слайси, відмінні комбінації, обертання, використання простору корту.

У другому сеті я стала грати спокійніше, тому що спочатку була дуже схвильована матчем проти неї. Її стиль гри – це те, до чого я прагнула протягом багатьох років. Програвши перший сет, я зібралася, сфокусувалася і стала грати краще. Ми не граємо однаково, але у нас схожі типи гри. Головне було діяти стабільно і впевнено.