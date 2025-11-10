Світоліна зберігла позиції в рейтингу WTA, Олійникова оновила особистий рекорд
Костюк та Ястремська – в топ-30
16 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
У десятці найкращих тенісисток світу відбулася одна зміна – чемпіонка Підсумкового турніру WTA Олена Рибакіна обійшла американку Джессіку Пегулу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась на 14-й позиції, а Олександра Олійникова піднялась на 109-ту сходинку, оновивши рекорд карʼєри.
Рейтинг WTA станом на 10 листопада:
1. Аріна Соболенко – 10870 очок
2. Іга Свьонтек (Польща) – 8395
3. Корі Гауфф (США) – 6763
4. Аманда Анісімова (США) – 6287
5(6). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5850
6(5). Джессіка Пегула (США) – 5583
7. Медісон Кіз (США) – 4335
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4325
9. Мірра Андрєєва – 4319
10. Катерина Александрова – 3375
...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2595
26. Марта Костюк (Україна) – 1659
27. Даяна Ястремська (Україна) – 1604
109 (132). Олександра Олійникова (Україна) – 694
116 (115). Юлія Стародубцева (Україна) – 671
157 (159). Ангеліна Калініна (Україна) – 462
158 (150). Дар’я Снігур (Україна) – 461
273 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 258
312 (316). Вероніка Подрез (Україна) – 207
360 (364). Катаріна Завацька (Україна) – 171
Нагадаємо, Олійникова стала чемпіонкою турніру WTA 125 в Аргентині.