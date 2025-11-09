Олег Гончар

У півфіналі турніру WTA 125 у Тукумані, Аргентина українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 135) перемогла Деспіну Папаміхаїл (WTA 200) з Греції з рахунком 6:2, 3:6, 6:1.

Матч тривав 124 хвилини, за які українка виконала один ейс і допустила три подвійні помилки, тоді як суперниця не подавала навиліт і не зробила жодної подвійної.

Також Олійникова реалізувала 7 із 16 брейк-пайнтів проти 4 із 6 у Папаміхаїл. Рахунок особистих зустрічей — 2:0 на користь українки.

У фіналі Олійникова зіграє з Маяр Шеріф (WTA 103) з Єгипту. У вересні в Швейцарії вони вже зустрічалися, тоді перемогла Олійникова.

Нагадаємо, Олійникова вийшла до півфіналу турніру в Аргентині завдяки перемозі над першою сіяною.