Володимир Кириченко

Українська тенісистка Олександра Олійникова (132) стала чемпіонкою турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані.

У фіналі вона у трьох сетах обіграла єгиптянку Маяр Шериф (103) – 3:6, 6:2, 6:2.

Матч тривав 2 години 23 хвилини. За цей час Олександра 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 8 брейків. Її суперниця також 1 раз подала навиліт, але допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Маяр 5 використаних брейк-пойнтів.

Олександра вдруге у кар'єрі вийшла у фінал турніру рівня WTA 125. У вересні вона стала переможницею змагань в італійському Толентіно.

Перемога дозволила їй встановити особистий рекорд. Українка піднялася на 109 місце в рейтингу WTA.

У чвертьфіналі турніру Олійникова здобула найбільш високорейтингову перемогу в кар'єрі, обігравши першу сіяну Солану Сьєрру (67, Аргентина). У півфіналі українка була сильнішою за Деспіну Папаміхаїл (200, Греція).