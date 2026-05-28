Сергій Разумовський

Олександра Олійникова вийшла до третього кола Roland Garros-2026, обігравши австралійку Кімберлі Біррелл у трьох сетах. Українська тенісистка перемогла суперницю з рахунком 6:3, 0:6, 7:6 (10:5).

У першій партії Олійникова діяла впевнено та реалізувала два брейки, завдяки чому виграла сет — 6:3. Однак у другому сеті українка повністю втратила ініціативу й не змогла взяти жодного гейму — 0:6.

На старті вирішальної партії Олійникова дозволила Біррелл зробити брейк, але вже в четвертому геймі відновила рівновагу. Надалі жодна з тенісисток не змогла вирватися вперед, тож доля матчу вирішувалася на тайбрейку. Там сильнішою виявилася українка, яка виграла його з рахунком 10:5.

Для Олійникової це вже друга перемога на Roland Garros-2026. У стартовому колі вона вперше в кар’єрі виграла матч в основній сітці турніру Grand Slam, розгромивши «нейтральну» єлєну пріданкіну, якій віддала лише три гейми.

Кімберлі Біррелл, своєю чергою, у першому раунді сенсаційно вибила п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу, однак пройти українку австралійці не вдалося.