Сергій Разумовський

Олександра Олійникова (WTA 46) завершила виступи в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року. Українська тенісистка не змогла подолати друге коло турніру, поступившись представниці Філіппін Александрі Еалі (WTA 18) у двох сетах – 1:6, 4:6.

Цей матч став для суперниць уже другим очним протистоянням у поточному сезоні. Уперше Олійникова та Еала зустрілися в травні на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Страсбурзі. Тоді перемогу здобула українка, яка успішно подолала стартовий раунд змагань.

На US Open Еала змогла взяти реванш. Філіппінська тенісистка впевнено розпочала матч і швидко заволоділа перевагою в першій партії. Олійниковій не вдалося знайти відповідь на активну гру суперниці, тому сет завершився з рахунком 6:1 на користь Еали.

У другій партії боротьба була значно рівнішою. Суперниці йшли гейм в гейм. Проте Еала все ж здобула необхідну перевагу наприкінці та довела сет до перемоги – 6:4.

Попри поразку, сезон 2026 року став для Олійникової особливим у контексті виступів на турнірах Grand Slam. Українка зіграла в основній сітці всіх чотирьох змагань серії. На Australian Open та Wimbledon вона завершувала боротьбу вже в першому колі, тоді як на Roland Garros змогла пробитися до третього раунду.

На Відкритому чемпіонаті США Олійникова ще продовжить виступ у парному розряді. Українська тенісистка сформувала дует із хорваткою Петрою Марчинко. У цьому форматі вони матимуть змогу поборотися за подальше проходження турнірної сітки.

Раніше Марта Костюк вийшла до 1/16 фіналу парного розряду US Open.