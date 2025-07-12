Олійникова — у фіналі турніру ITF W75 у Гаазі
У матчі за титул вона зіграє проти італійки Джессіки П’єрі
23 хвилини тому
24-річна українська тенісистка Олександра Олійникова (193 WTA) вийшла до фіналу престижного турніру ITF W75 у Гаазі (Нідерланди).
У півфіналі вона впевнено обіграла іспанку Гіомар Марістані Сулету де Реалес (189 WTA) з рахунком 6:2, 6:3.
Це вже 15-й фінал ITF у кар’єрі Олійникової, але перший — на рівні турнірів категорії W75.
У вирішальному матчі, який відбудеться 13 липня, суперницею українки стане італійка Джессіка П’єрі (321 WTA).
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