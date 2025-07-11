Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру у Нідерландах
Українка у двох сетах обіграла місцеву тенісистку
42 хвилини тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 193) у другому колі турніру серії ITF75 у Нідерландах переграла Сару Ван Емст (WTA, 670) 6:2, 6:4.
За годину з чвертю на корті українка реалізувала 4 брейк-поінти з восьми та двічі помилилася при подачі. Нідерландка зробила 1 ейс, 1 брейк та 2 «подвійні». Це була перша зустріч тенісисток.
У чвертьфіналі змагань українка зіграє з чешкою Лаурою Самсон.
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