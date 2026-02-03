Олександра Олійникова в інтерв’ю btu.org.ua розповіла, що відмовиться від рукостискань та спільного фото з Анною Бондар на турнірі WTA250 у Румунії:

Анна Бондар брала участь у виставковому турнірі «трофеї північної пальміри» в грудні 2022 року – турнірі, організованому в росії як демонстративне ігнорування міжнародних санкцій і обмежень, накладених на країну-агресора. Цей турнір було профінансовано коштами компанії «газпром», одного з ключових фінансових стовпів російської військової машини.

Це ті самі гроші, за які росія вбиває і калічить українських жінок і дітей. Це ті самі гроші, якими знищують наших батьків, братів і чоловіків, які на своїй землі захищають свої сім'ї, міста і села.

Поїхати в грудні 2022 року на турнір у росію і прийняти оплату з коштів «газпрому» – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому.

Це питання гуманності, людяності та базових людських цінностей. Я не можу це ігнорувати. Світова тенісна спільнота не повинна цього ігнорувати. Вболівальники не повинні про це забувати.

Тому я не вважаю за можливе для себе фотографуватися або тиснути руку людині, яка отримувала гроші з джерел, безпосередньо пов'язаних із війною проти моєї країни.

Я допускаю, що Анна могла припуститися помилки, ухвалюючи це рішення – хоча це була надзвичайно серйозна помилка. Я готова потиснути їй руку в майбутньому, якщо вона публічно визнає цю помилку, вибачиться перед українським народом і чітко і прямо засудить російську агресію проти України, державу-агресора росію і військового злочинця путіна.