Олійникова вийшла до чвертьфіналу першого у кар’єрі турніру WTA
Українка у двох сетах переграла сіяну Бондар
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 91) у другому колі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці обіграла восьму сіяну Анну Бондар (WTA, 64) 6:4, 6:4.
За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилилася при подачі. Угорка зробила 4 ейси та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Нагадаємо, що у першому колі змагань на змаганнях у Клуж-Напоці Олійникова обіграла Маяр Шериф.
