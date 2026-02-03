Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 91) у другому колі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці обіграла восьму сіяну Анну Бондар (WTA, 64) 6:4, 6:4.

За півтори години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилилася при подачі. Угорка зробила 4 ейси та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що у першому колі змагань на змаганнях у Клуж-Напоці Олійникова обіграла Маяр Шериф.