Олег Гончар

У півфіналі турніру WTA 125 у чилійській Коліні українка Олександра Олійникова (WTA 109) впевнено обіграла Лауру Самсон (WTA 265) та вийшла до свого другого поспіль фіналу на цьому рівні.

Олійникова перемогла 17-річну чешку з рахунком 7:6(4), 6:2.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. У першому сеті Самсон вела 5:3, але українка відігралася, виграла тай-брейк і повністю перехопила ініціативу. У другій партії Олійникова домінувала і виграла 6:2.

За весь турнір Олександра не програла жодного сету.

У фіналі, який пройде 23 листопада, українка зіграє проти француженки Леолії Жанжан (WTA 106), яка в іншому півфіналі перемогла Мартіну Тревісан 6:4, 7:6(5).

Зазначимо, що 10 листопада, Олійникова здобула свій титул WTA 125 у Тукумані (Аргентина).

Перемога в Коліні принесе українці ще 125 рейтингових очок і підніме її в топ-100 WTA.