1 день тому
Олександра Олійникова (WTA, 109) у другому колі турніру серії Challenger у чилійській Коліні обіграла Саду Нахіману (WTA, 238) 6:0, 6:2.
За менш ніж годину на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з семи та 1 раз помилилася при подачі. Бурундійка зробила 1 брейк та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Олександра поки не програвала.
Наступною суперницею Олійникової стане переможниця протистояння Панна Удварді – Полона Херцог.
