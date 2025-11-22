Олійникова – півфіналістка турніру WTA 125 у Чилі
Олександра відправила додому представницю Словенії
близько 3 годин тому
Олександра Олійникова / Фото - БТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№109 WTA) вийшла в півфінал турніру WTA 125 у Коліні (Чилі).
У чвертьфіналі Олійникова з рахунком 6:3, 7:6(4) здолала представницю Словенії Полону Герцог (№884 WTA).
Матч тривав 1 годину 47 хвилин. За цей час Олександра подала 1 подачу навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 12 брейкпойнтів.
В півфіналі Олійникова зіграє з чешкою Лаурою Самсон (№265 WTA).
Нагадаємо, українка у другому раунді обіграла Саду Нахіману – 6:0, 6:2.
