Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру в Аргентині
Суперницею українки стане лідерка посіву
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Олександра Олійникова (WTA, 132) у другому колі турніру серії Challenger в Аргентині перемогла Джессіку П’єрі (WTA, 239) 6:2, 3:1 (відмова).
За годину на корті українка реалізувала 5 з семи брейк-поінтів. Італійка зробила 1 ейс, 2 брейки та 2 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Олійникова здобула другу перемогу.
В 1/4 фіналу Олександра зіграє з першою сіяною Соланою Сьєррою (WTA, 67).
Нагадаємо, що Віталій Сачко вийшов у півфінал турніру ATP.
Поділитись