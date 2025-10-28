Олійникова пробилася у друге коло турніру в Колумбії
Українка у двох сетах перемогла суперницю з Грузії Єкатерину Горгодзе
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 135) пробилася в 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA 125 у (Калі) Колумбія.
У стартовому раунді Олійникова у двох сетах перемогла представницю Грузії Єкатерину Горгодзе (WTA 189) — 7:6 (7:5), 6:3. Матч тривав 1 годину 41 хвилину.
У другому колі зукраїнка зустрінеться з Ясмін Ортеці (WTA 247) з Аргентини.
Світоліна отримала нагороду «Billie Jean King Cup Finals Heart Award».
Поділитись