Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 132) у чвертьфіналі турніру серії Challenger в Аргентині обіграла лідерку посіву Солану Сьєрру (WTA, 67) 6:3, 6:2.

За годину на корті двічі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з тринадцяти та двічі помилилася при подачі. Аргентинка зробила 2 брейки та 6 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У півфіналі Олійникова зіграє з представницею Греції Деспіною Папаміхаїл.

Нагадаємо, що Віталій Сачко на турнірі ATP у Франції зупинився у півфіналі.