Орлов програв на старті турніру в Індії
Українець у трьох сетах поступився Мартіну
21 хвилину тому
Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 498) у першому колі турніру серії Challenger в Індії поступився Дену Мартіну (ATP, 421) 7:6 (4), 5:7, 4:6.
За 2 з половиною години на корті українець 6 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з семи та 5 разів помилився при подачі. Представник Канади зробив 10 ейсів, 5 брейків та 5 «подвійних». Це була друга зустріч тенісистів – Орлов поки не перемагав.
Поділитись