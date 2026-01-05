Сачко піднявся на три позиції в оновленому рейтингу ATP
Лідером залишився іспанець Карлос Алькарас
26 хвилин тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновила світовий рейтинг. Найкращий серед українців є Віталій Сачко, який піднявся на 3 позиції та зараз займає 166-те місце.
Серед інших українців позитивну динаміку продемонстрували В’ячеслав Бєлінський (+6), Вадим Урсу (+4), Олег Приходько (+4). Найбільший прогрес цього тижня зафіксовано у 24-річного Олександра Овчаренка, який піднявся на 25 позицій до 506-го місця.
Лідирує іспанець Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 12 050 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 11 500
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 110
4. Новак Джоковіч (Сербія) – 4 820
5. Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 4 190
6 (7). Алекс де Мінаур (Австралія) – 4 080
7 (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 990
8 (9). Бен Шелтон (США) – 3 960
9 (6). Тейлор Фріц (США) – 4 085
10. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 2 990
....
166 (169). Віталій Сачко (Україна) – 349
372 (378). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128
428 (432). Вадим Урсу (Україна) – 109
435 (439). Олег Приходько (Україна) – 106
470 (475). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 93
498 (500). Владислав Орлов (Україна) – 86
506 (531). Олександр Овчаренко (Україна) – 84
