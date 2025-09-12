Олег Шумейко

Український тенісист Владислав Орлов прокоментував btu.org.ua жереб матчу Другої світової групи Кубка Девіса між збірними України та Домініканської Республіки.

Про матч проти лідера збірної Домініканської Республіки

Я приїхав сюди у вівторок ввечері і тут у мене був тільки один повний тренувальний день. Сьогодні буде ще один. Думаю, цього часу цілком буде достатньо щоб підготуватися до матчу. Я знаю свого суперника, я вже проти нього грав – це було приблизно два роки тому. Можливо, я вже щось і не пам'ятаю, але я поговорю з капітаном і ми розробимо план на матч. Фізично почуваюся нормально і звичайно перемога на турнірі минулого тижня додає впевненості.

Про успішний період у своїй кар'єрі

Зараз у моїй кар'єрі непоганий період, можна так сказати. Я виграв два «челленджери» поспіль у парі, до того ж другий грав просто тому, що не встигав записатися на одиночку, сфокусувався на парі й вийшло перемогти. До цього виграв п'ять поспіль у парі ф'ючерсів і в одиночці два. Дуже приємний період у кар'єрі, але водночас і важкий, оскільки доводиться грати дуже багато матчів, багато подорожувати, і від цього мало часу на відновлення. Але чесно кажучи, це все приємні проблеми.

Про свої рейтингові цілі

Я зараз переїхав і почав тренуватися в Польщі. У нас є конкретна мета – потрапити в кваліфікацію турніру Grand Slam в одиночці. Тож пара це добре, але фокус на одиночці. Реально намагаємося зробити все, щоб наступного року потрапити на Major. Звичайно, потрібно буде грати більші турніри, але будемо пробувати і намагатися реалізувати.

