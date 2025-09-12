Капітан збірної України — про перемоги Орлова та Бєлінського в Кубку Девіса
Синьо-жовті ведуть з рахунком 2:0 після першого ігрового дня
близько 2 годин тому
Капітан збірної України в Кубку Девіса Орест Терещук прокоментував успішний старт команди у матчі проти Домініканської Республіки, де українці виграли обидва перші одиночні поєдинки. Слова наводить btu.org.ua.
У першому матчі Владислав Орлов переміг Роберто Сіда Суберві — 6:2, 6:1. Терещук наголосив, що рахунок не відображає напругу гри:
У цьому матчі рахунок абсолютно не по грі. Спочатку в Орлова була певна перевага, він краще почав. Наприкінці другого сету він також додав, а от у середині матчу була абсолютно рівна гра. Владу вдалося взяти кілька важливих геймів, у яких він програвав, і тому такий рахунок. Він, як завжди, проявив себе в грі за збірну, максимально виклався, відчув кураж, і тактично все склалося.
Другу перемогу здобув В’ячеслав Бєлінський, який у трьох сетах здолав Петера Бертрана — 6:4, 4:6, 7:6.
У мене були надії, що буде простіша перемога. Слава дуже класно показував себе на тренуваннях, але це був перший його матч у статусі першого номера збірної, напевно, це вплинуло. Грав дуже скуто спочатку… На щастя, як це не дивно звучить, у нього почалися судоми… після пережитого стресу він заграв вільно, так, як він любить… І вже наприкінці ми бачили, що суперник, який 2,5 години був ментально просто роботом, і тут із таким же спокійним обличчям Слава просто його зламав.
Терещук додав, що остаточний склад на парний матч буде визначено зранку, зважаючи на стан гравців:
Потрібен час, щоб зрозуміти, в якому стані Слава… Зараз треба, щоб емоції вщухли і з холодною головою підійти до планування на завтра.
У суботу, 13 вересня, відбудеться парний матч між збірними України та Домініканської Республіки.
