Швентек вийшла у чвертьфінал US Open-2025
Друга ракетка світу впевнено здолала Катерину Александрову
близько 2 годин тому
Іга Швентек / Фото: j48tennis.net
В четвертому раунді US Open польська тенісистка Іга Швентек (WTA 2) перемогла росіянку Катерину Александрову (WTA 12) з рахунком 6:3, 6:1.
Матч тривав 66 хвилин, за які Швентек подала сім ейсів проти двох у суперника. При цьому, обидві тенісистки допустили по чотири подвійні помилки.
Також Іга реалізувала п'ять із восьми брейків проти одного з чотирьох у опонентки.
У наступному колі Швентек зіграє з переможницею зустрічі між Амандою Анісімовою та Беатріс Хаддад Маєю.
Нагадаємо, Марта Костюк назвала найскладніший матч на US Open-2025.