Олег Гончар

В четвертому раунді US Open польська тенісистка Іга Швентек (WTA 2) перемогла росіянку Катерину Александрову (WTA 12) з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 66 хвилин, за які Швентек подала сім ейсів проти двох у суперника. При цьому, обидві тенісистки допустили по чотири подвійні помилки.

Також Іга реалізувала п'ять із восьми брейків проти одного з чотирьох у опонентки.

У наступному колі Швентек зіграє з переможницею зустрічі між Амандою Анісімовою та Беатріс Хаддад Маєю.

