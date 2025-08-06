Наомі Осака поділилася думками про перемогу у чвертьфіналі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі над Еліною Світоліною. Слова японки наводить btu.org.ua:

Зараз я відчуваю себе дуже щасливою. Очевидно, що після Wimbledon я була сильно розчарована. Потім я просто відпустила свої очікування, і ось ми тут. Тому я вважаю це дещо іронічним, але я щаслива. Я дуже довіряю собі. Я довіряю своїй фізичній формі. Я не віддаю суперницям багато легких очок, або принаймні намагаюся цього не робити, і дивлюся, що з цього вийде. Це цікаво, але я не знаю, як це працює.

У спорті завжди є ця дилема: ти щасливіша через те, що перемагаєш, чи починаєш перемагати, тому що відчуваєш себе щасливішою? Останній раз в цьому сезоні я була такою ж спокійною і впевненою, можливо, на Australian Open. Просто бувають такі турніри, коли ти приїжджаєш і відчуваєш, що добре попрацювала на тренуваннях, і це додає тобі впевненості. Зараз у мене саме такі відчуття.

Що я думала напередодні матчу проти Світоліної, яка виграла свої попередні поєдинки за годину? Я ніколи не переживаю через статистику людини, з якою граю. Я знаю, що всі дуже сильні. Я грала з нею кілька разів раніше і знаю, що вона одна з найкращих бійців у Турі, тому я просто очікувала важкого матчу. Найбільше я задоволена тим, як я поліпшила на тренуваннях свою фізичну підготовку. Це, на мій погляд, дуже допомогло мені сьогодні проти Еліни, тому що я знаю, що вона одна з тих тенісисток в Турі, хто рухається краще за всіх і хто також часто повертає тобі м'ячі. Я відчувала, що їй доведеться буквально виштовхнути мене з корту, якщо вона хоче виграти. Так що в цьому плані для мене все склалося добре.