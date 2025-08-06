Володимир Кириченко

Американська тенісистка Медісон Кіз (№8 WTA) зазнала поразки в 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Монреалі.

Кіз з рахунком 1:6, 4:6 поступилась данці Кларі Таусон (№19 WTA) з Данії.

Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. Це була їхня друга очна зустріч – Кіз ще не виграла жодного сету у Клари.

Таусон вдруге в сезоні та за кар’єру вийшла до півфіналу турніру категорії WTA 1000. Загалом це сьомий півфінал турніру WTA у її кар’єрі та четвертий – у цьому сезоні. Також це друга поспіль перемоги 22-річної тенісистки над гравчинями з топ-10.

Нагадаємо, що Клара, яка не програла ще жодного сету на турнірі, у 1/8 фіналу здолала Ігу Швьонтек (№3 WTA).

У півфіналі Таусон зіграє проти японки Наомі Осаки, котра обіграла українку Еліну Світоліну.