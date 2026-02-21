Джессіка Пегула поділилася очікуваннями від фіналу турніру серії WTA1000 у Дубаї з Еліною Світоліною. Американку цитує btu.org.ua:

Вона явно добре грає тут, раз уже вигравала цей турнір кілька разів. Вона показує відмінний теніс і знову повернулася в Топ-10 – це вражає.

Ми трохи схожі за стилем гри і у нас немає явних слабких сторін. Еліна може грати агресивно, може оборонятися, відмінно рухається, добре подає, неймовірно бореться. В її грі немає прогалин і тому наші матчі в минулому завжди були непростими. Це буде складний пединок. У неї буде шанс виграти ще один титул категорії WTA 1000, і думаю, ми обидві дуже цього хочемо. Тож буде серйозна боротьба.