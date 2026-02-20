Світоліна розповіла, від чого залежить результат матчу з Гофф
Еліна сподівається, що зможе пробитися до фіналу турніру у Дубаї
близько 11 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від півфінального матчу турніру WTA1000 у Дубаї з Коко Гофф. Українку цитує btu.org.ua:
У Мельбурні я показала чудову гру, але зараз це вже новий матч, нова глава. Мені потрібно відновитися, бути готовою фізично, тому що це буде дуже енерговитратний поєдинок. Мені доведеться серйозно попрацювати над тактикою проти неї, постаратися показати свою найкращу гру і, сподіваюся, отримати шанс зіграти тут у фіналі.
