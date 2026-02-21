Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про перемогу у півфіналі турніру серії WTA1000 у Дубаї над Коко Гофф. Українку цитує btu.org.ua:

Якщо чесно, після такої битви я просто без слів. Я дійсно намагалася викластися повністю, грала так, немов завтра не настане – просто намагалася віддати всі сили. І величезне спасибі за вашу підтримку!

У другому сеті у вас було кілька матчболів. Що відбувалося у вас у голові в той момент? Тому що ви продовжували ризикувати, не були обережними.

Так, Коко – справжній боєць. Я очікувала, що вона зможе повернутися в матч – вона виграла стільки великих битв, стільки великих турнірів. Тому мені потрібно було продовжувати боротися, продовжувати тиснути. Я просто намагалася виграти цей матч. І я дуже задоволена тим, як боролася, і, звичайно, дуже рада сьогоднішній перемозі.

Рівень тенісу сьогодні був дуже високим і ви були практично нарівні.

Так, у першому сеті я грала добре. Мені здається, вона дала мені шанс повернутися в тій партії, а потім у другому сеті сама додала. Після цього, думаю, ми обидві показували дуже високий рівень, і тай-брейк теж вийшов божевільним. Звичайно, це завжди трохи лотерея. Цього разу все склалося не на мою користь, але я намагалася залишатися зосередженою і продовжувати боротися в третьому сеті.

Перед тим як відпустити вас – знаємо, що вам потрібно йти на відновлення - на трибунах знову багато українських прапорів і вболівальників, які голосно вас підтримували.

Так, це дуже особливе відчуття – бачити стільки прапорів. Для мене це багато значить. Коли мені важко, коли я поступаюся в рахунку і коли накривають емоції, я намагаюся тримати в голові, через які складні часи проходить Україна. Я дуже щаслива і вдячна за можливість бути тут, виступати і представляти Україну. І намагаюся робити це гідно. Слава Україні!

